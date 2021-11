Marc Marquez "non correrà a Portimao". Choc in Motogp: l'incidente misterioso, calvario senza fine

Lorenzo Pastuglia 03 novembre 2021 a

Marc Marquez, è un tunnel senza fine. In un comunicato rilasciato dal team Honda Repsol martedì 2 novembre, è stato ufficializzato che lo spagnolo salterà il round di Portimao, penultimo appuntamento di campionato prima di Valencia. Una conferma arrivata dopo che non erano state pubblicate delle parole introduttive di presentazione ufficiale, normalmente rilasciate all’inizio della settimana che porta al GP dal team, né da parte dell’otto volte iridato né di Pol Espargaró. Il tutto prima della notizia arrivata nel pomeriggio da Hrc: il numero 93 si è sottoposto a controlli medici approfonditi che hanno evidenziato una leggera commozione cerebrale.

La caduta in allenamento

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de El Mundo Deportivo, quotidiano sportivo di Barcellona, il pilota della Honda è caduto sabato nei pressi di Cervera mentre era impegnato in un allenamento con la moto da enduro. Il classe 1993 era in compagnia di un amico, si legge ancora, ed è tornato a casa in autonomia dopo la caduta. Al momento dell’urto, dunque, sembravano non esserci conseguenze, ma una volta rientrato a casa sarebbero emersi dei malori e Marquez si è sottoposto a dei controlli medici nella giornata di martedì. Rilievi che hanno portato lui e la Honda nel far sì che il pilota non corresse in Portogallo per il prossimo weekend, data la lieve commozione cerebrale riportata.

Il calvario senza finite iniziato da Jerez

Un calvario senza fine, dopo la spalla e il braccio destro operati in passato per la caduta a luglio di Jerez. A fine 2020, dopo due operazioni, lo spagnolo è tornato per la terza volta sotto i ferri così da scongiurare i pericoli sorti da un’infezione. Dopo aver saltato i primi due Gran Premi di questo Mondiale in Qatar, in Texas dopo il successo colto a Austin, il pilota Honda aveva smentito categoricamente le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato necessario un quarto intervento chirurgico.

