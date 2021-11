Ambra Angiolini e Max Allegri, le corna e l'ultima indiscrezione: "Pare che ora...", è finita in disgrazia

04 novembre 2021 a

L'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è finito malissimo: i due non si parlano più. Insieme alla telenovela Wanda Nara - Mauro Icardi, è la storia di corna più bollente dell'anno 2021. E forse non è un caso che entrambe le vicende riguardino una donna di spettacolo e un protagonista del mondo dello sport, con il mix devastante di riflettori e gossip da spogliatoio.

Nel caso dell'allenatore della Juventus e della ex stellina di Non è la Rai, oggi stimata attrice e conduttrice radio, la trama è chiara: lui, che un po' farfallone lo è sempre stato fin da ragazzo, l'avrebbe tradita più volte durante la loro relazione e quando lei lo ha scoperto, lo ha mollato. Punto. Tutto abbastanza scontato, ma dopo viene il bello. Il Tapiro d'oro consegnato da Striscia la notizia alla Angiolini ha scatenato una ondata di indignazione, con le accuse di insensibilità e scarso rispetto da parte del tg satirico di Canale 5. Antonio Ricci ha replicato sottolineando le responsabilità della stessa Ambra e della agenzia che ne cura l'immagine nella gestione del post-rottura.

E il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che per primo aveva lanciato lo scoop della coppia scoppiata, dopo aver rivelato il dettaglio del "capello biondo" trovato da Ambra in auto, indizio inequivocabile delle corna con amante da ricercare nella "famiglia della Juventus", sgancia un'altra bomba. Ambra e Allegri "hanno smesso di parlarsi: l'allenatore pensa che sia stata la sua ex a decidere di diffondere la notizia della loro separazione", parziale conferma di quanto sottolineato da Striscia. La Angiolini vive ancora nell'appartamento milanese condiviso con Allegri, ma "dopo varie visite, insieme con la figlia Jolanda pare che abbia trovato una nuova casa dove si trasferirà in tempi brevi per spezzare ogni legame, dimenticando ogni pezzo del puzzle di un amore che ormai era finito da circa 8 mesi".

