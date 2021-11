Alessandro Costacurta e il derby: "Milan, gli schiaffoni in Champions fanno male. Inter favorita"

Lorenzo Pastuglia 04 novembre 2021 a

“L'Inter arriva al derby sicuramente meglio soprattutto perché il Milan l'Europa l'ha vista molta lontana. Questi sono degli schiaffoni che si prendono e non credo che facciano così bene e, prima di una partita importante come Milan-Inter, potrebbe anche dare fastidio e non permettere ai giocatori di esprimersi al meglio. Ripeto, questi sono schiaffoni presi in Europa che fanno male". Firmato: Billy Costacurta. L’opinionista di Sky ed ex difensore del Milan, a pochi giorni dal Derby della Madonnina, in programma domenica 7 novembre alle 20.45, accende il mondo dei social, con il suo commento un po’ a sorpresa.

Le reazioni del mondo dei social - Dopo le parole di Billy, sono diverse le reazioni arrivate. Sia a favore che contro l’opinionista. Dal milanista che dà ragione alla vecchia bandiera, al tifoso arrabbiato per una considerazione "ingiusta" a poche ore dalla stracittadina: "Costacurta?? Quello che il Milan senza Donnarunma partiva da -15 in classifica???”, scrive un utente. Un altro: “Parla di schiaffone in relazione ad un pareggio con il Porto. C’è qualcosa che non torna”. Mentre dalla parte di Billy si scrive su Twitter: “Ma che ha detto Costacurta di male? Il Milan dopo 4 partite ha un punto eh…”.

Milan-Inter, situazioni diverse tra A ed Europa - Insomma, il clima prima della Stracittadina è già acceso. E intanto è un conto alla rovescia, con due situazioni completamente diverse. Se in campionato la squadra di Pioli è avanti a +7 su quella nerazzurra — il Milan è primo insieme al Napoli a 31, contro i 24 dell’Inter —, in Champions la musica è diversa: con la vittoria in casa dello Sheriff, i ragazzi di Simone Inzaghi sono ora secondi in classifica a -2 dalla capolista Real (9 punti contro 7), mentre i rossoneri sono ultimi a quota uno nel girone con Liverpool (12), Porto (5) e Atletico Madrid (4).

