Salice di Fossano, maxi-rissa in campo tra calciatori 12enni: dirigente-papà "massacrato"

Calcio giovanile italiano sconvolto da quanto accaduto a Riva di Chieri, nel Torinese: nel corso di una maxi-rissa durante una gara di Halloween Cup, categoria esordienti del 2009, il dirigente dell'associazione sportiva dilettantistica Salice di Fossano è sceso in campo per placare gli animi dei giocatori 12enni e ha rimediato solo calci. Risultato: frattura scomposta a una costola, corsa immediata in ospedale e prognosi di 28 giorni, tutto ripreso dall'obiettivo dei telefonini degli increduli spettatori. Il pestaggio, sconcertante e vergognoso, è diventato virale sui social ed è finito anche su Youtube.

La partita era tra l'asd Salice di Fossano e i francesi dell'us Alfortville, società della banlieue parigina. La rissa si è scatenata a 10 minuti dalla fine del primo tempo: "Tutto è nato da una normalissima azione di gioco - racconta Danilo Toti, direttore sportivo del Salice, a Repubblica -. Un fallo ai danni di un nostro ragazzino. Era dall’inizio della partita che i nostri ragazzi venivano insultati, all’allenatore è arrivato persino uno sputo. Così dopo quel fallo di gioco il nostro giocatore è andato verso l’avversario che l’aveva commesso per protestare".

A quel punto cinque giovanissimi francesi hanno circondato il calciatore italiano e suo padre, dirigente della società, "è entrato in campo per calmare gli animi e raffreddare la situazione. Con lui c’erano anche l’allenatore e il vice. A quel punto l’allenatore francese ha buttato a terra il nostro mentre il dirigente è stato aggredito dai giocatori". "Questo episodio è gravissimo - prosegue il direttore sportivo -. Noi insegniamo ai nostri ragazzi a non reagire alle provocazioni, parliamo di rispetto e lealtà. Vedere degli atleti dodicenni che prendono a calci una persona a terra ci lascia prima di tutto amareggiati. I nostri ragazzi, come si vede dal video, sono usciti dal campo quando è successo tutto".

