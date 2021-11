Diego Armando Maradona, il Napoli e la maglia speciale per il Pibe. Omaggio? Giudicate voi...

06 novembre 2021 a

Napoli omaggia ancora Diego Armando Maradona. Il club di Aurelio De Laurentiis ricorderà l'argentino con una divisa celebrativa che i giocatori indosseranno in campo in occasione dei tre incontri di campionato di novembre: Napoli-Verona, Inter-Napoli e Napoli-Lazio. A un anno dalla scomparsa, il Napoli onora così il Pibe de Oro, dedicandogli la Maradona Game, la maglia speciale appositamente creata. La grafica con il volto stilizzato di Maradona è sovrapposto al segno di un’impronta digitale.

La Maradona Game sarà distribuita in tre varianti di colore, in una limited edition di 1926 esemplari, per ciascun colore (in omaggio all’anno di fondazione della società sportiva), sul Web Store SSC Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli OfficialStore SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori. Una parte dei ricavi derivati dalle vendite verrà destinata a iniziative sociali benefiche.

Il Napoli qualche giorno fa aveva chiesto alla Lega calcio il permesso di poter giocare con una maglia speciale in onore di Maradona proprio nel mese della sua morte. Sui social, infatti, era apparsa un’immagine con Lozano che indossa una maglia del Napoli celebrativa dell'argentino. L’iniziativa è stata contestata da Diego Armando Maradona Junior, che sui social ha scritto che la famiglia non ha autorizzato la grafica della nuova casacca del Napoli per il campione argentino.

