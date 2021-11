Maratona di New York, l'impresa di Eyob Faniel: un italiano torna sul podio, per lui il terzo posto

08 novembre 2021 a

Il maratoneta azzurro delle Fiamme Oro di Padova Eyob Faniel è arrivato terzo alla Maratona di New York alle spalle del keniano Albert Korir e del marocchino Mohamed El Aaraby. Il primatista italiano sulla distanza, è rimasto in fuga per oltre 20 km insieme a El Aaraby, ma è stato raggiunto poco prima del passaggio nel Bronx da Korir. Faniel però è stato bravo a non mollare,a tenere botta e a chiudere in leggero crescendo in 2h 09' 52", riportando così l'Italia sul podio newyorkese dopo 24 anni di assenza. Infatti l'ultimo maratoneta italiano a riuscirci era stato Stefano Baldini, terzo nel 1997. Tra le donne ha vinto la keniana Peres Jepchirchnir con il tempo di 2h22'04". Secondo posto per la connazionale Viola Cheptoo Lagat, terza l'etiope Ababel Yeshaneh.

L'edizione numero 50 ha un azzurro protagonista, anche perché nell'ultimo decennio non aveva più visto atleti europei sul podio ed è una corsa che ha ancora in Stefano Baldini il miglior crono-man italiano, con tempo di 2h 09' 12" con cui l'olimpionico di Atene 2005 segnò l'edizione del 2002, chiudendo al quinto posto. Nel 1997, invece, Baldini salì sul gradino più basso del podio, ultimo piazzamento italiano prima di oggi.

Sono quattro invece gli azzurri che hanno vinto a NewYork: il primo a vincerla nel 1984 e a fare il bis l’anno dopo fu Orlando Pizzolato, Nel 1986 fu Gianni Poli. Dieci anni dopo toccò a Giacomo Leone. Tra le donne invece solamente un’italiana è riuscita vincere a New York, successe nel 1998 con Franca Fiacconi. Due volte seconda, quattro volte terza e due volte quarta invece Laura Fogli

