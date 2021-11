Nikita Mazepin, disastro in discoteca: rissa col bodyguard, finisce malissimo

Lorenzo Pastuglia 10 novembre 2021 a

Nikita Mazepin ne ha combinata un altra delle sue: espulso da una discoteca di Città del Messico. L’ultima gaffe di una lunga serie, da parte di pilota che non smette di far parlare di sé. Il russo della Haas, già conosciuto in passato per diversi episodi fuori dalle piste, è stato infatti allontanato dalle guardie del corpo della sala da ballo locale, dove si stava divertendo insieme ad Alexander Albon e George Russell, il primo futura guida della Williams al posto del secondo, diretto in Mercedes nel 2022. E proprio due video diventati virali su Twitter e Reddit mostrano il russo divertirsi sfrenatamente in pista, per poi scambiare parole a brutto muso con i bodyguard della disco. Non si conoscono, però, le ragioni del suo allontanamento.





Presentazione sbagliata prima di Interlagos - Mazepin era prima stato a cena fuori con il thailandese e l’inglese, poi era arrivato in discoteca ed è stato cacciato. E ora l’ennesima bravata commessa fuori dalla pista lascia di nuovo parlare di sé, mentre l’ex pilota di Formula 2 è arrivato martedì a San Paolo, dove correrà per la prima volta nella sua giovane carriera sulla pista di Interlagos. Non una bella presentazione nei confronti dei fan brasiliani, e non solo per quanto accaduto: il classe 1999, infatti, ha avuto un weekend un po’ teso avendo da ridire contro gli strateghi del muretto Haas, per lui rei di aver favorito il suo compagno di squadra, Mick Schumacher, non applicando le regole interne nella maniera corretta.



Mazepin, tante uscite a vuoto in passato - Dopo le sue dichiarazioni per il tifo all’Ucraina agli Europei di calcio passati vinti dall’Italia di Mancini, e il video sessista pubblicato lo scorso dicembre su Instagram (nel quale palpeggiò il seno di una sua amica-modella venezuelana), ecco l’ultimo episodio di una lunga serie.

