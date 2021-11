Gigio Donnarumma, "questa roba mi disturba": crisi di nervi. Clamoroso al Psg: finisce subito in disgrazia

13 novembre 2021 a

Forse Gigio Donnarumma non aveva messo in conto che i primi mesi al Psg sarebbero stati difficili. O comunque non l’idillio che si era immaginato: è vero che viene pagato a peso d’oro, ma mentalmente non sembra essere in un grande momento, avendo il desiderio di giocare. “Stare in panchina mi fa male, mi disturba la rivalità con Keylor Navas”, ha ammesso candidamente per la prima volta il portiere azzurro.

Parole che testimoniano il fatto che l’avventura al Psg non sta andando come pensava o forse come gli era stato promesso, dato che si trova a fare il secondo al costaricano che è sicuramente esperto e un buon portiere, ma Gigio si sente più forte. E probabilmente ha ragione, dato che senza le sue parate l’Italia difficilmente sarebbe diventata campione d’Europa la scorsa estate, però in ogni squadra ci sono delle gerarchie da rispettare, a volte basate più sull’anzianità all’interno del gruppo che sul reale valore in campo.

Donnarumma ha lasciato il Milan a parametro zero tra mille polemiche per unirsi al super team allestito dal Psg, con l’obiettivo di vincere tutto e in particolare la Champions League. “Al Milan ero abituato a giocare sempre dall’inizio e non è facile - ha dichiarato a Tnt Sports - la rivalità con Navas mi disturba, ma non ha effetto sulle mie prestazioni”.

