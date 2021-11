Federica Pellegrini, non è finita? Indiscrezioni clamorose sul futuro della Divina: gira una strana voce...

FE. DAN. 14 novembre 2021 a

«Quest' anno smettono tanti sportivi importanti. Cairoli ma anche Raikkonen che è stato un grandissimo in Formula 1, poi Federica Pellegrini. Forse aspettavano tutti che lo facessi io. Ho dato la spinta finale». Parole e musica di Valentino Rossi a Valencia. Solo che la Divina lo è non per niente e quindi la Pellegrini staccherà la spina dopo tutte le altre leggende che appendono guanti e caschi al chiodo. Come capitana degli Aqua Centurions, unica squadra italiana al via, questo weekend ma anche i prossimi due sarà in acqua ad Eindhoven per i playoff della ISL, la vera novità delle ultime stagioni.

Tre tappe, tutti contro tutti, più la finale playoff per scegliere le definitive finaliste, del 3 e 4 dicembre. E, come a voler spostare sempre più in là il capolinea, se con i suoi ragazzi dovesse centrare pure la qualificazione, potremmo anche rivederla ad inizio 2022. Sarà davvero comunque il suo passo d'addio e per questo ha scelto la platea giusta. Non i Mondiali in Vasca corta, in programma tra meno di un mese a Dubai, ma il mondiale a squadre che la Fina ha faticato a riconoscere e che invece rappresenta presente e futuro per il nuoto.

Da grande, la Fede nazionale vuole fare questo: scalare le vette della politica sportiva e dare un futuro diverso a quello che è stato il suo mondo, anche se in vasca si diverte ancora. Roma 2022? Un Europeo bello da vivere, ma da spettatrice.

