Romain Molina terremota il calcio: "Compagni costretti a masturbarsi e violenze varie", chi sono le star coinvolte

Romain Molina è un noto giornalista di Bbc e New York Times che ha minacciato tempesta sul mondo del calcio. Il quale potrebbe essere travolto da una serie di scandali praticamente senza precedenti, se quello che ha anticipato Molina dovesse rivelarsi vero. Per il momento non si è voluto sbottonare più di tanto, dato che ha annunciato le sue notizie-bomba per il prossimo anno: ha intenzione di renderle pubbliche tra marzo e aprile.

Ma intanto dai nomi e dai fatti che sono filtrati si intuisce che la portata dello scandalo può essere enorme, anche se c’è già chi si chiede se quella di Molina non sia solo una sparata per visibilità e soldi oppure se davvero sta per abbattersi un’apocalisse sul mondo del calcio e in particolare su alcuni calciatori. Tra le accuse che il giornalista intende rendere pubbliche, quella di violenze nei centri di formazione di importanti società di calcio e quella di un calciatore del Chelsea che avrebbe anche gestito il traffico di sostanze stupefacenti.

Per il momento le inchieste più scottanti sembrano riguardare Ferland Mendy e Elye Wahi. Il terzino del Real Madrid sarebbe accusato di aver aggredito una donna colpendola alla testa con dei calci e poi mostrandole i genitali. All’attaccante del Montpellier viene invece contestato l’aver costretto alcuni compagni a masturbarsi davanti a lui, minacciandoli che in caso contrario sarebbero stati duramente picchiati.

