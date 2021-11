Milan, Olivier Giroud si ferma per una lesione muscolare: salterà il Liverpool, si spera torni contro il Napoli

26 novembre 2021 a

Brutte notizie in casa Milan. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Olivier Giroud ha evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Il francese sarà controllato di nuovo fra 10 giorni, ma realisticamente l'attaccante francese potrà tornare a disposizione di mister Pioli non prima di tre settimane. L'ottima vittoria in Spagna contro l'Atletico Madrid di Simeone ha, purtroppo, lasciato degli strascichi.

Salterà quindi le gare di campionato contro Sassuolo, Genoa e Salernitana e quella di Champions contro il Liverpool. Si cercherà comunque di recuperarlo almeno per il big-match con il Napoli in programma il 19 dicembre. Le buone notizie, per Pioli, arrivano però dall'ultimo allenamento.

Si sono allenati in gruppo sia Tomori che Maignan, entrambi recuperati per il Sassuolo. I due giocatori stanno bene, ora l'allenatore rossonero dovrà decidere se schierarli dal primo minuto nella partita contro gli emiliani o non forzare il recupero. E dopo il rilancio in Europa, con la vittoria Champions in casa dell'Atletico Madrid, in vista degli impegni sempre più pressanti e continui ritrovare il portiere titolare solleva il morale dei tifosi milanisti.

