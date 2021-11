Le Iene beccano il molestatore di Greta Beccaglia: cosa gli esce di bocca, altra figura di palta

29 novembre 2021 a

L'uomo che ha palpeggiato la giornalista Greta Beccaglia in diretta tv sarebbe un 45enne residente in provincia di Ancona. Lo avrebbero individuato gli agenti del commissariato di Empoli grazie alle telecamere presenti ai tornelli di uscita. La molestia è avvenuta dopo Empoli-Fiorentina, mentre l'inviata di Toscana Tv si trovava fuori dallo stadio per raccogliere un po' di voci post partita e nel frattempo era in collegamento con lo studio. L'uomo, che pare sia un tifoso viola, ha toccato il sedere della Beccaglia e poi è scappato via.

A trovarlo e intervistarlo è stata l'inviata de Le Iene Alice Martinelli. Il servizio andrà in onda domani, martedì 30 novembre, in prima serata su Italia 1. L'uomo, a quanto pare, si sarebbe scusato con la giornalista ma si sarebbe rifiutato di incontrarla. Stando a quanto trapelato finora, il 45enne si sarebbe detto pentito per il gesto ma non avrebbe accettato l'invito della trasmissione a incontrare la Beccaglia.

Nel frattempo l'inviata di Toscana Tv ha sporto denuncia, mentre il reato ipotizzato sarebbe quello di molestie. "La cosa peggiore è stata anche un'altra, ossia vedere che altre persone hanno assistito alla scena ma nessuno ha fatto niente", ha detto la Beccaglia ancora amareggiata e scossa dopo l'accaduto. Subito dopo la molestia, tra l'altro, la giornalista si è pure sentita dire dallo studio con cui era collegata: "Non te la prendere".

