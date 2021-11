F1 in Arabia Saudita, Reema Juffali fa la storia: chi è questa ragazza

Lorenzo Pastuglia 30 novembre 2021 a

È oramai un conto alla rovescia per il primo GP della storia di F.1 in Arabia Saudita. A Jeddah, sul circuito cittadino del “Corniche”, in riva al Mar Rosso e nella zona portuale della città, si terrà domenica la penultima gara della stagione con ancora le lotte ai titoli piloti (Verstappen contro Hamilton) e Costruttori (Mercedes-Red Bull) tutte da decidere. Intanto, per lanciare un messaggio in un Paese che di diritti per donne e gay ne ha pochi, gli organizzatori hanno nominato Reema Juffali, 29enne prima pilota donna di nazionalità saudita che corre quest’anno in Formula 3 britannica, come ambasciatrice del prossimo GP del 5 dicembre.

La ragazza in pista con la Williams del ‘79 - La stessa Juffali aprirà quest’anno l’evento completando i primi giri al volante di una Williams FW07 della stagione 1979, contraddistinta dalla storica sponsorizzazione della compagnia aerea nazionale “Saudia". Uno shakedown già previsto, con assoluta probabilità, ancor prima della scomparsa di Frank Williams, avvenuta il 28 novembre. E uno spettacolo che sarà così anche un’ulteriore occasione per tributare il celebre costruttore inglese, scomparso il finesettimana scorso a 79 anni: “Non vedo l’ora di prendere parte alle attività durante il weekend della gara – ha dichiarato Juffali – e spero che la mia storia ed il mio percorso possano fornire ispirazione a chiunque stia pensando di seguire il proprio sogno”.

Jeddah, Verstappen vince se… - Intanto, a solo due GP alla fine del campionato, la gara in Arabia Saudita e poi il finale di Abu Dhabi, nonostante le sole otto lunghezze di vantaggio, Verstappen potrebbe già chiudere ogni discorso per il titolo già dal prossimo weekend, ecco in quali occasioni: se Max vince con il giro più veloce e Lewis è 6°; se vince e Lewis è 7°; se chiude 2° con il giro veloce e Lewis finisce 10° o se termina 2° senza il punto del giro veloce e Lewis si ritira o finisce fuori dai punti (dall’11ª posizione in giù).

