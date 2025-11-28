Libero logo
Leclerc, "domani farò lo stesso con lui": duro sfogo

di
venerdì 28 novembre 2025
2' di lettura

"Domani farò lo stesso con lui, non preoccupatevi": duro sfogo di Charles Leclerc durante la qualifica Sprint del GP del Qatar della Formula 1. Il pilota della Ferrari, come si legge su Fanpage, ce l'aveva con il suo ex compagno di squadra Carlos Sainz. Nel Q3, mentre preparava l'ultimo giro utile, il monegasco si è ritrovato dietro alla Williams numero #55 in un outlap lento. Poi, nel momento in cui stava andando a superarlo, lo spagnolo ha accelerato nuovamente costringendo Leclerc a frenare e rallentare. Una cosa che, inevitabilmente, gli ha impedito di portare gomme e freni nella finestra corretta di funzionamento.

La situazione, che ha innervosito non poco il pilota della Ferrari, lo ha costretto a lanciarsi senza margine, rischiando addirittura di prendere la bandiera a scacchi senza riuscire a effettuare l'ultimo attacco al tempo. In ogni caso, al termine delle qualifiche, che hanno visto Oscar Piastri conquistare la mini-pole, il monegasco ha sottolineato tutto il suo fastidio parlando con toni accesi con il proprio ingegnere di pista. "Incredibile. Incredibile. Per l'amor del cielo", ha urlato Leclerc nello sfogo via radio mentre era a pochi metri dal traguardo. "Mi dispiace, Charles. P9", ha risposto il suo ingegnere Bozzi. Il monegasco, allora, ha replicato dicendo: "Va bene, non preoccupatevi. Oggi fa questo lui, domani lo faccio anch'io. Tanto siamo molto lenti".

Il pilota ha detto di non aver potuto rallentare ulteriormente senza prendere bandiera. La presenza di Norris alle sue spalle e la velocità ridotta di Sainz dopo la SC Line 2 avrebbero compromesso il giro: "La colpa è di Sainz che sta rallentando troppo dopo la SC line 2 e ci sta facendo attaccare tutti", ha spiegato poco dopo. Il risultato è stato un 9° posto. 

