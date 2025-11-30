Gp Qatar, vince Verstappen. Delusione Norris: arriva quarto

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar, penultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Il pilota olandese, grazie ad una sapiente gestione dei pit stop, ha preceduto sul traguardo l'australiano Oscar Piastri su McLaren che era partito dalla pole position. Terzo posto a sorpresa per la Williams dello spagnolo Carlos Sainz Jr, mentre al quarto posto si è piazzato il leader del Mondiale Lando Norris sull'altra McLaren davanti a un ottimo Kimi Antonelli quinto su Mercedes. Male le Ferrari, con Charles Leclerc soltanto ottavo e Lewis Hamilton che non è andato oltre la 12/a posizione. Con questo risultato Norris ha ora 12 punti di vantaggio nella classifica generale su Verstappen e 16 sul compagno di squadra Piastri, tutto si deciderà nell'ultima gara della stagione ad Abu Dhabi.

"E' stata una gara incredibile, come team abbiamo preso decisioni giuste. Siamo in lotta fino alla fine ed è incredibile". Così il pilota della Red Bull Max Verstappen commenta la vittoria nel Gran Premio del Qatar, penultima prova del Mondiale di Formula 1. "Sapevo di avere un certo vantaggio sulla McLaren, qui l'usura delle gomme e forte ma ci siamo riusciti a tenerli dietro. E' stata una sorpresa come andavamo, una vittoria importantissima in un weekend in cui faticavamo", ha aggiunto. "Ora tutto è possibile", ha concluso Verstappen che è ora a soli 12 punti dal leader del Mondiale Lando Norris.