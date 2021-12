Lando Norris, addio Inghilterra: fisco e soldi, uno tsunami sul pilota McLaren. Legittimi sospetti...

01 dicembre 2021 a

Lando Norris dice addio momentaneamente alla sua Inghilterra, e da fine stagione vivrà in una casa di Montecarlo. Il pilota di F1 sarà solo l’ultimo di una lunga lista di guide che vivono nel Principato, per via di agevolazioni fiscali migliori. Se Charles Leclerc è residente del posto, ci sono anche Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Antonio Giovinazzi, per fare alcuni nomi. “Devo badare alle mie cose per il mio futuro”, ha detto il britannico. Quest’anno “ogni volta che ho avuto un brutto fine settimana, potevo semplicemente entrare qualsiasi giorno nella sede McLaren per essere sul simulatore e provare le cose, parlare con i miei ingegneri e così via. Io amo l’Inghilterra, probabilmente è ancora il mio posto preferito in cui stare”. Al momento “vivrò solo in un posto diverso”.

“Molte persone nella vita fanno le cose per soldi”

Norris si sente “come se fossi in un posto comodo al momento per prendere questa decisione e passare il tempo— aggiunge —. Anche a Montecarlo, riuscirò ancora a vedere molti dei miei amici e la mia famiglia verrà. Tante cose rimarranno esattamente le stesse. È solo che vivo in una località diversa. Forse non potrò giocare tanto a golf, che è probabilmente il più grande svantaggio. Ma ci sono un paio di posti nelle vicinanze dove posso andare a giocare e così via”.

Proprio il britannico ha infine respinto le critiche per lasciare il Regno Unito, così da ridurre al minimo i suoi pagamenti sulle tasse: "Certo che ci saranno sicuramente alcune polemiche, che capirò — ha detto —. Ma le persone fanno molte cose nella vita per soldi. Questo è solo un altro aspetto".

