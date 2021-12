Luciano Spalletti, gli insulti all'arbitro costano carissimi: fermo due turni, cosa gli è uscito di bocca

02 dicembre 2021 a

a

a

Due giornate di squalifica per Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, che di conseguenza salterà le prossime sfide degli azzurri contro Atalanta ed Empoli: il Giudice sportivo ha fermato il tecnico toscano, espulso nel finale della sfida con il Sassuolo,"per avere, al 47° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al Direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo".

"Luciano Spalletti è toscano come me...". Espulso per errore, Rocchi assolve l'arbitro: una spiegazione surreale

Intanto il giudice sportivo ha confermato gli stop di un turno per Abraham e Karsdorp: i due giocatori della Roma, diffidati, erano stati ammoniti contro il Bologna e quindi salteranno il big match di sabato 4 dicembre contro l'Inter. La simulazione nel match del Dall'Ara invece costa una sanzione a Zaniolo: ammenda di 2.000 euro.

Napoli fermato in casa dal Verona: ancora Simeone e Di Lorenzo fissano la sfida del Maradona sull'1-1-. L'Hellas termina in 9

Per Spalletti è la seconda espulsione in campionato dopo quella rimediata nel finale della sfida contro la Roma. Quel cartellino rosso gli costò un turno di squalifica contro il Bologna, partita vinta poi dal Napoli. Adesso dovrà saltare due sfide casalinghe al Maradona contro l'Atalanta e poi l'Empoli, due sfide importanti, soprattutto quella con la Dea, che potranno dire qualcosa di importante sul futuro del Napoli che, nonostante il pareggio in casa del Sassuolo, rimane per ora ancora in testa alla classifica da solo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.