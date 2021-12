Wanda Nara, abbracci e avances con "l'argentino del Psg". Icardi e Messi, una bomba piccante

03 dicembre 2021 a

Anche la festa di Leo Messi per la vittoria del Pallone d’Oro è diventata un caso in Argentina, dove i riflettori sono puntati sull’assenza di Mauro Icardi e Wanda Nara. Pare infatti che nessuno li abbia invitati: il fuoriclasse argentino avrebbe voluto farlo, pur non avendo un grande rapporto con Icardi (si dice da anni che sia colpa di Messi se Mauro non viene convocato in Nazionale, essendo Leo molto amico di Maxi Lopez), ma avrebbe ceduto a due altri compagni.

“Vuoi che ti dica la verità? C’è una ragione se Mauro e Wanda non c’erano - ha svelato Pia Shaw al programma tv argentino Los ángeles de la mañana - Messi avrebbe voluto che fossero lì, sono stati due giocatori a organizzare tutto questo. Uno è Angel Di Maria e l’altro è Leandro Paredes. Quest’ultimo ha un problema personale con Wanda, i due hanno avuto un cortocircuito, ma non ne parlerò”. Pare che il motivo della rottura tra Paredes e Icardi risalga a una giornata che i giocatori del Psg hanno trascorso insieme coinvolgendo anche le famiglie.

Paredes avrebbe avuto degli atteggiamenti maliziosi nei confronti di Wanda, abbracciandola e buttandola in piscina. Si sarebbe così scatenata la rabbia e la gelosia di Icardi: da allora tra i due non correrebbe buon sangue, fatto sta che Mauro e Wanda non sono stati invitati alla festa per celebrare il settimo Pallone d’Oro di Messi.

