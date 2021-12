Jannik Sinner "fatto fuori" da Diego Nargiso: Coppa Davis, stiamo sbagliando tutto?

Lorenzo Pastuglia 03 dicembre 2021 a

L’ex doppista della Nazionale italiana, Diego Nargiso, ha notato come il doppio sia stata la causa principale dell’eliminazione di Jannik Sinner e dei compagni dalla Coppa Davis: “Serve uno staff che si occupi solo del doppio — ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport — Una struttura dedicata che possa concentrarsi per qualche settimana all'anno sulle coppie di Davis. Ai miei tempi lo facevamo ed era molto utile”. L'Italia nelle tre sfide con Stati Uniti, Colombia e Croazia è infatti risultata sempre sconfitta nel doppio. E con Bolelli ko, Fognini ha fatto coppia sia con Sinner, sia con Musetti: "Credo che il capitano Volandri abbia già in mente questa soluzione — aggiunge Nargiso — Lavorare su una coppia fissa o due, che possa giocare insieme anche in alcuni periodi dell’anno".

Nargiso: “Fognini-Bolelli coppia ideale per il doppio” - Sempre per l’ex doppista: “Fognini e Bolelli sono il binomio ideale, esperti, hanno vinto uno Slam — spiega alla Rosea — Con l'alternativa di Sinner-Fognini o di Berrettini-Fognini”.

E ancora: "Avendo una rosa di cinque giocatori è bene sfruttarli tutti al meglio senza rischiare di prosciugare i singolaristi. Tutte le squadre che arrivano alle fasi finali hanno un doppio forte, nel nostro girone ad esempio sia Usa sia Colombia, per non parlare della Croazia. Abbiamo tutti ottimi giocatori e il gruppo è molto unito, si sono messi a disposizione della Nazionale anche al termine di una stagione faticosa”. Per poi concludere: “La Davis ti prosciuga anche mentalmente — ha concluso Nargiso — non solo fisicamente. Bisogna solo perfezionare il progetto e sarà grande Italia".

