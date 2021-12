Andrea Angelli, Juventus nel caos? "Dove è stato avvistato il presidente": la bomba di Dagospia agita i tifosi bianconeri

07 dicembre 2021 a

La quiete prima della tempesta. Andrea Agnelli è stato intercettato in Versilia da Giuseppe Candela, piccante firma del gossip per Dagospia. Nella sua rubrica A lume di Candela, il giornalista scrive di un "periodo intenso" per il presidente della Juventus. Eufemismo: il rampollo della Dinastia è alle prese con i risultati deludenti in campionato della Signora, con il pagatissimo Max Allegri che tornato a Torino non è ancora riuscito a trovare la quadra e l'alchimia giusta a un gruppo di certo uscito indebolito dalla partenza di Cristiano Ronaldo a stagione iniziata e dall'età anagrafica non più giovanissima di alcuni giocatori chiave. Ma soprattutto, Agnelli rischia di pagare carissimo l'inchiesta Prima della Procura torinese sulle plusvalenze fittizie.

Agnelli, insieme al vicepresidente Pavel Nedved e altri dirigenti bianconeri, tra cui l'ex Fabio Paratici (oggi al Tottenham) considerato l'artefice del "sistema", è indagato per falso in bilancio: il sospetto degli inquirenti è che la valutazione "gonfiata" dei giocatori negli scambi di mercato fosse un sofisticato escamotage per "truccare" i libri contabili del club. Una inchiesta penale che, nel caso il teorema accusatorio venga supportato da prove concrete, rischia di avere ripercussioni drammatiche anche a livello di giustizia sportiva. Non a caso John Elkann, a capo della controllante Exor, ha fatto mettere nero su bianco che "sussiste il rischio che i Garanti configurino i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso" in relazione all'ultimo aumento di capitale, e che nel caso "la capacità del Gruppo di mantenere il presupposto della continuità aziendale nell'arco di Piano verrebbe meno".

Che fare di fronte a questo scenario alla "Calciopoli 2" e, forse, ancora più grave? Urge prendersi "una pausa relax temendo la tempesta in arrivo", sottolinea Candela: e così il presidente, per il suo 46esimo compleanno, si è rifugiato nella sua amata Forte dei Marmi: "In Toscana sta trascorrendo qualche giorno con la compagna Deniz Akalin, proprio con lei è stato avvistato in un noto mercatino della città". Un consiglio: occhio agli affari, onde evitare guai.

