Inter, un tris di talenti italiani per Inzaghi? La mossa di Marotta: i colpi azzurri per lo scudetto

L’Inter lavora al futuro e vuole pescare in casa Sassuolo. Tanto che Giuseppe Marotta, scrive La Gazzetta dello Sport, ha già individuato in Frattesi, Scamacca e Raspadori i possibili obiettivi per la prossima estate, oltre a guardare con interesse a Empoli per Viti. I tre neroverdi non sono talenti “nuovi”, dato che il d.s. nerazzurro li osservava già da tempo. Scamacca è possibile, considerando anche che Sanchez è in uscita (più a giugno che a gennaio): un rinforzo anche tattico perché a oggi, se non si considera Satriano che ha comunque 20 anni e andrà a far esperienza, non c'è un vero vice Dzeko. La formula proposta è quella del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a certe condizioni. Al momento però in Emilia si ragiona solo su una cessione a titolo definitivo, per un prezzo vicino ai 40 milioni di euro e non prima di giugno.

Il punto su Frattesi, Raspadori e Viti

Anche per Frattesi la situazione è simile, prezzo a parte: si muove solo a fine stagione, ma all'Inter stuzzica l'idea di dare nuova linfa a un reparto che perderà Vecino e dovrà quasi sicuramente rinunciare a riabbracciare Eriksen. Società che resta poi in attesa del rinnovo di Brozovic (i passi vanno avanti, distanza ridotta ad un milione, e nuovo incontro a breve). Raspadori è il terzo nome, al momento meno caldo, ma che la dirigenza interista segue, un po' come tutte le big italiane. Poi c’è Viti, difensore classe 2002 dell’Empoli, che in casa nerazzurra ricorda Bastoni, per via del piede sinistro elegante e la solidità mostrata nelle sei presenze in Serie A che hanno ripagato la fiducia di Andreazzoli. Ma occhio, perché il giocatore piace anche a Milan e Fiorentina.

