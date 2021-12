Atreju, "è arrivato a sorpresa". Chi sale sul palco della Meloni: nome pesantissimo (e impensabile)

11 dicembre 2021 a

a

a

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, è salito sul palco della festa di Fratelli d'Italia, Atreju, per ricevere in premio un presepe dalle mani di Giorgia Meloni. "Vi ringrazieremo sempre, avete fatto sventolare la bandiera italiana quando ce n'era bisogno", ha detto la leader del partito parlando della vittoria agli Europei di calcio. "Sono stato felice di aver regalato una grande gioia agli italiani in un momento difficile", ha risposto Mancini.

“Il premio è un tradizionale presepe, fatto a mano”, ha detto Giorgia Meloni consegnandogli il premio sulle note dell’inno: “Non voglio parlare di politica”. La leader di Fratelli d’Italia gli ha quindi consegnato il presepe spiegando che: "In un tempo nel quale si vorrebbe dire che il Natale non va celebrato, noi ti premiamo con un presepe tradizionale". Poi tutti i presenti in sala si sono alzati in piedi per intonare insieme l'inno di Mameli.

Intervistato dall'Equipe il ct ha parlato del suo futuro: "Bisogna aspettare fino a marzo, purtroppo. Non mi piace questo. Mi manca allenare ogni giorno e giocare ogni tre giorni, è meglio che farlo una volta ogni tanto. Il mio futuro? Vedremo, oggi è difficile dirlo. Abbiamo questi due spareggi importantissimi, poi vedremo che cosa succederà. Non sono ancora proiettato sul dopo”.

