Qatar 2022, psicodramma Italia: dall'urna esce il Portogallo, Mondiale appeso a un filo

Lo scenario peggiore possibile si è puntualmente verificato, a ricordare quanto sia stato delittuoso gettare alle ortiche la qualificazione diretta al Mondiale di Qatar 2022, con la testa del girone letteralmente regalata alla Svizzera con una serie di partite inquietanti. L’Italia dovrà vedersela con il Portogallo in caso di finale dei playoff, mentre in semifinale affronterà la Macedonia che non dovrebbe creare particolari problemi.

Quello con la nazionale di Cristiano Ronaldo era l’unico accoppiamento da evitare a tutti i costi, che complica ulteriormente il cammino degli uomini di Roberto Mancini. Si tratta tra l’altro delle due ultime vincenti agli Europei: è clamoroso che una delle due rimarrà a casa, con l’Italia che rischia di non essere al Mondiale per la seconda edizione consecutiva. Sarebbe un’umiliazione senza precedenti per gli azzurri, che avevano la qualificazione in tasca.

Poi però con la ripresa dei campionati i risultati sono stati pessimi e così la Svizzera è riuscita a rimontare, complice i rigori falliti proprio negli scontri diretti da Jorginho. Ma l’Italia si è fatta male da sola anche nelle altre partite: decisivi i pareggi contro la Bulgaria e l’ultimo contro l’Irlanda del Nord. A marzo quindi gli azzurri saranno chiamati a un mini-torneo da dentro o fuori: salvo clamorosi colpi di scena, è tutto già apparecchiato per la sfida Italia-Portogallo.

