Champions League, Inter e Juventus sorridono: sortettio ottavi, meglio di così era difficile

Meglio di così, era difficile: Inter e Juventus, le due uniche italiane in Champions League, pescano agli ottavi Ajax e Sporting Lisbona. L'urla di Nyon è stata abbastanza morbida, dunque, anche se la storia recente della più prestigiosa competizione calcistica europea dimostra che le insidie sono sempre dietro l'angolo. I lancieri di Amsterdam, per esempio, sono la sorpresa di questa stagione: dominatori del Gruppo C con 6 vittorie su sei partite, 20 gol fatti e solo 5 subiti e distacco siderale sulla seconda, proprio lo Sporting fermo a 9 punti e qualificatosi al secondo turno ai danni di quella che era la favorita del gruppo, il Borussia Dortmund di Haaland terza per differenza reti.

Nei biancorossi di Ten Haag brilla il bomber Haller, autore di 10 reti, il veterano Tadic e il giovanissimo talento Antony, prossima star da rivendere a peso d'oro al calciomercato. Vietato sottovalutarli, anche se il momento d'oro dell'Inter dimostra che se a marzo Lautaro e compagni avranno la stessa determinazione e brillantezza la missione è possibile. Poteva andare peggio, anche perché l'Inter, arrivata seconda dietro il Real, ha evitato corazzate come Bayern Monaco, Liverpool, Manchester City e Manchester United. La Juve al contrario, arrivata prima nel girone davanti al Chelsea, ha evitato la massima insidia Paris Saint Germain. I portoghesi, come al solito, saranno avversario ostico ma affrontabile.

Ecco gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions League

Benfica - Real Madrid

Villareal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Monaco

Salisburgo - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Cp - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint-Germain - Manchester United

