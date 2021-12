Champions League, sorteggio bis: Inter e Juventus fregate, il Real Madrid farà ricorso contro l'Uefa

13 dicembre 2021 a

a

a

La Juventus "sbigottita", il Real Madrid presenterà ricorso contro l'Uefa. A Nyon i sorteggi degli ottavi di Champions League vengono rifatti, dopo "l'errore tecnico del software" dei primi accoppiamenti. Un disastro in mondovisione senza precedenti a cui i vertici del calcio europeo hanno provato a rimediare dopo un paio d'ore di polemiche furenti. "Come tanti di voi avranno notato , molti errori sono stati commessi durante il sorteggio. Le squadre inserite nelle urne non erano corrette. A partire da questo momento ogni indicazione fornita dal software sarà controllato da una persona".

Champions, per Inter e Juve un disastro al sorteggio-bis. Caos-Uefa, ecco tutti gli accoppiamenti

Dall'urna così sono usciti i nuovi accoppiamenti. Male per le italiane: l'Inter, che nel sorteggio annullato aveva trovato l'Ajax, se la vedrà col fortissimo Liverpool di Klopp e Salah (giustiziere del Milan nel girone), mentre per la Juventus non ci sarà più lo Sporting Lisbona, ma il forse più insidioso Villarreal (che ha eliminato a sorpresa l'Atalanta, vincendo 3-2 a Bergamo nell'ultima partita). Malissimo il Real Madrid: le merengues avevano pescato il Benfica e avevano chiesto, invano, di mantenere valido l'accoppiamento in quanto l'errore tecnico era stato successivo. Niente da fare: così ora si giocheranno l'accesso ai quarti niente meno che con il Paris Saint Germain di Messi e Neymar, di gran lunga la squadra più forte tra le non teste di serie. Un disastro che ha provocato la reazione legale degli spagnoli, che presenteranno ricorso contro l'Uefa. Insomma, non finisce qui.

Juve e Inter, beffa atroce. Sorteggio Champions da rifare: come e perché si è "suicidata" la Uefa

Nel primo sorteggio, l'imbarazzante errore tecnico era stato l'accoppiamento di Villarreal e Manchester United, che si erano già affrontate nel girone del primo turno. Gli organizzatori hanno corretto in corsa, sostituendo lo United con il Manchester City. Ma a quel punto è stato l'Atletico Madrid a minacciare il ricorso, e così si è deciso per l'annullamento e il "replay". Dal nuovo sorteggio, ecco gli accoppiamenti definitivi, salvo esito positivo del ricorso del Real.

Inter - Liverpool (andata a San Siro e ritorno ad Anfield)

Juventus - Villarreal (andata in Spagna, ritorno a Torino)

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Sporting Lisbona - Manchester City

Salisburgo - Bayern Monaco

Psg - Real Madrid

Atletico Madrid - Manchester United

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.