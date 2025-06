Psg-Inter, Tv8 si illumina grazie alla finale: ecco i dati

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Psg-Inter” - Tv8)

6,7 milioni di spettatori col 35.7% di share, manco la finale di “Amici” è arrivata a tanto. Nonostante il quasi tennistico 5 a 0, milioni di persone sono rimaste a vedere i francesi che annichilivano i nerazzurri. Secondo le stime metà del pubblico televisivo era composto da tifosi dell’Inter, un quarto da sostenitori di una squadra italiana e un quarto da “gufi” milanisti e juventini in primis.

Per OmnicomMediaGroup colpisce la tenuta della curva che si è impennata in occasione dei goal e della premiazione, restando sul 37% durante il secondo tempo. Sommando l’audience di Sky Sport, siamo sugli 8 milioni di spettatori. Ennesimo successo per Sky in termini di ritorni d’immagine e pubblicità: già per Inter-Barcellona aveva registrato share da record. Tv8 sabato si è “illuminata” già dall’access prime time col pre-partita al 10.6% di share e poi col post in “Champions Night” al 19.5%. Boom dai device tecnologici: 285mila utenti connessi secondo la Total Audience Auditel.