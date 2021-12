Giorgio Armani "non si può permettere una commessa?". Clamoroso, pizzicato così

13 dicembre 2021 a

Strano, ma vero. Uno "strano ma vero" rilanciato in uno dei consueti "flash" su Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino che riceve e pubblica una foto che, oggettivamente, ha del clamoroso. Il protagonista? Niente meno che Giorgio Armani.

E dunque nell'immagine ecco il re della moda, italiana e non solo, mentre si prende la briga di sistemare la vetrina, allestendo i manichini. Il tutto nel suo emporio in via Montenapoleone a Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, insomma nella sede "regina" del suo impero. Come detto in premessa, strano, ma vero.

E Dagospia condisce il flash con i consueti toni ironici. Nel titolo, infatti si legge: "Flash! Armani tuttofare! Ecco Re Giorgio nel suo negozio di via Montenapoleone, a Milano, mentre allestisce la vetrina e veste i manichini. Non si può permettere dei commessi che lo facciano al suo posto o è talmente perfezionista da non fidarsi dei suoi dipendenti?", conclude tagliente e malizioso Dagospia.

