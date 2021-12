Prima della Scala, il baritono Luca Salsi fermato dalla polizia: panico a pochi minuti dal via

07 dicembre 2021 a

In attesa dell'inizio della Prima della Scala di Milano, cominciano a presentarsi i primi vip, pronti ad assistere a Macbeth. E nel frattempo non mancano nemmeno gli imprevisti. Come quello successo al baritono 46enne Luca Salsi, fermato dalla polizia al varco di controllo in via Verdi. Peccato però che proprio lui debba interpretare Macbeth. Il piccolo malinteso alla fine è stato risolto, anche perché non si sarebbe potuto fare a meno del protagonista.

Tra gli ultimi ad arrivare a Teatro ci sono il sindaco di Milano Beppe Sala e la compagna Chiara Bazoli; il presidente della Lombardia Attilio Fontana, accompagnato dalla figlia Maria Cristina; il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. A calcare il tappeto rosso anche il capo dello Stato Sergio Mattarella e la senatrice a vita Liliana Segre. A chi le ha chiesto chi vorrebbe come presidente della Repubblica, lei ha risposto: "Vorrei un presidente come Mattarella". Sulla prima di Macbeth invece: "Ha un bel significato, in un momento in cui ci sono tanti pensieri si apre la Scala, siamo contenti".

Tra i vip che hanno già fatto il loro ingresso alla Scala, sottoponendosi a tutti i controlli necessari, come misurazione della temperatura e super green pass, ci sono anche Manuel Agnelli, l’attore Luca Argentero e l’étoile Roberto Bolle, che si è detto molto emozionato. A loro si sono aggiunti poi Giorgio Armani, lo stilista e wedding planner Enzo Miccio, il cantautore bolognese Cesare Cremonini accompagnato dalla mamma e il virologo Roberto Burioni.

