Valtteri Bottas, clamoroso "vaffa" a Toto Wolff: mentre la Mercedes precipita nel dramma... spunta un video pazzesco

Si ritorna ancora ad Abu Dhabi, l'ultimo gran premio della stagione più pazza di Formula 1 che si ricordi. Il Gp che ha sancito il trionfo mondiale di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton. Insomma, Red Bull e l'olandese volande battono l'ormai ex imbattibile Mercedes. Certo, vittoria controversa, tra safety-car, una peculiare gestione della ripartenza e tutto quel che è accaduto in pista. Vittoria che si sta portando dietro un codazzo polemico fatto di ricorsi e contro-ricorsi.

E di questa non-vittoria di Hamilton, è rimasto stupito anche Valtteri Bottas, compagno di squadra del britannico in Mercedes e alla sua ultima gara con le frecce d'argento: da tempo, infatti, al finlandese era stato comunicato che non gli sarebbe stato rinnovato il contratto. Notizia che Valtteri, si dice, non ha mai digerito granché (il prossimo anno correrà con l'Alfa). Ma si diceva, il suo stupore: "Ma come ca***? Mer***", queste le sue parole quando gli hanno comnunicato che Hamilton aveva perso il mondiale. Dunque i ringraziamenti "per tutto quello che hai fatto in questi anni" da parte del team, "è stato un piacere. Mi spiace che sia finita così, ma grazie", ha replicato Bottas.

E fin qui le belle parole. Poi, nel dopo-gara, si scatena la festa, selvaggia, del pilota finlandese. Un party selvaggio mentre in Mercedes ci si leccava le ferite e si pensava ai ricorsi: nei video che potete vedere qui in calce, ecco Bottas buttarsi di corsa in piscina mentre ancora indossa la tuta da gara. E ancora, eccolo portato in trionfo dagli amici e dal suo staff. Video che sui social hanno scatenato gli utenti. In primis c'era chi si chiedeva, malizioso: starà festeggiando il ko di Hamilton? Improbabile. E ancora, altri interpretavano le gesta di Bottas come un roboante "vaffa" a Toto Wolff, il team-principal della Mercedes che lo ha fatto fuori e con cui, da tempo, non aveva un grande rapporto. A pensar male...

