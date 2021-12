Coppa d'Africa, rivolta dei club europei nel nome del Covid: "Noi i nostri giocatori non li mandiamo"

15 dicembre 2021 a

La Coppa d'Africa potrebbe essere cancellata. La situazione Covid preoccupa e l'ECA (Associazione Europea dei Club) ha minacciato di non rilasciare giocatori per la competizione in programma tra gennaio e febbraio 2022 in Camerun, preoccupata per il protocollo sanitario dell'evento sullo sfondo della pandemia di Covid 19. "A nostra conoscenza, la Confederazione calcistica africana non ha ancora reso pubblico un protocollo medico e operativo adeguato per il torneo CAN, in assenza del quale i club non potranno liberare i propri giocatori".

In Inghilterra, ad esempio, tutti coloro che provengono da paesi della red list sono obbligati a una quarantena di 10 giorni dal momento del rientro e anche se i paesi africani sono stati da poco rimossi da tale lista, i dubbi e le incertezze permangono. Anche in Italia è attualmente prevista una quarantena di dieci giorni per chi rientra da quelle zone. I club di Serie A restano spettatori interessati dell'evolversi della vicenda, in particolar modo quelli con importanti giocatori africani in rosa come Napoli (Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas), Milan (Kessie e Bennacer) o Torino (Singo, Aina e Djidji).

Nel frattempo la federazione africana ha smentito l'opportunità di annullare la manifestazione: "A meno di quattro settimane dall'inizio del più grande evento africano, la TotalEnergies Africa Cup of Nations in Camerun 2021, il segretario generale della CAF Veron Mosengo-Omba ha preso atto dei progressi compiuti, ma ha anche esortato tutti a lavorare 24 ore su 24 per garantire che tutto sia in atto per la partita di apertura del 9 gennaio 2022. Ci sono molti progressi nella maggior parte delle questioni operative e attualmente c'è un grande lavoro che viene svolto giorno e notte dalla nazione ospitante, il Camerun, per garantire che tutte le strutture per le squadre siano pronte. Sappiamo dell'enorme sforzo che tutti stanno mettendo in campo". Insomma sono attese altre novità.

