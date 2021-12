Valentino Rossi, il dramma di papà Graziano ricoverato: ecco le sue condizioni

19 dicembre 2021 a

Dramma prima di Natale per il papà di Valentino Rossi, Graziano, che è stato ricoverato sabato 18 dicembre nel reparto di Neurologia dell'ospedale Marche Nord. Stando alle prime informazioni le sue condizioni di salute non sarebbero gravi ma i medici dopo il suo arrivo al pronto soccorso hanno deciso di trattenerlo per precauzione, per fare tutti gli accertamenti del caso.

Graziano, che ha 67 anni, è stato trasportato al Santa Croce di Fano dopo una prima visita all’ospedale di Pesaro ed è tenuto sotto osservazione. Il suo ricovero è stato disposto a Fano, nel reparto di Neurologia dell’azienda ospedaliera diretto dal dottor Francesco Logullo, riporta il Corriere della Sera, dopo che in serata è arrivato in ambulanza. Il papà del campione del moto Gp è stato anche lui un pilota motociclistico molto apprezzato.

Secondo quanto si è appreso, Graziano avrebbe riportato dei non meglio specificati problemi di natura neurologica ma in generale le sue condizioni di salute non sarebbero tali da destare preoccupazioni. In ospedale infatti sarebbe entrato con il codice verde, ovvero il grado d’urgenza meno grave. Ma i medici hanno comunque deciso di approfondire il quadro clinico del paziente e per questa ragione hanno optato per il ricovero. Ora c'è solo da sperare che vada tutto bene e che la famiglia di piloti possa trascorrere un Natale sereno.

