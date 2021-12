Juventus, De Ligt vicino all'addio: "Lo pensa anche lui". Raiola, è il segnale della smobilitazione?

20 dicembre 2021 a

Le parole di Mino Raiola fanno tremare la Juventus: l'olandese Matthijs De Ligt potrebbe dire addio presto al club bianconero per tentare una nuova esperienza. Se il difensore ha giocato alla grande nel successo bianconero di Bologna, i tifosi di Madama ora sono spaventati dalle parole dell’agente. Sul futuro dell'olandese incombono così le nubi di mercato: "De Ligt è pronto per un nuovo passo — ha commentato Raiola in breve — Lo pensa anche lui". Una frecciata era arrivata dallo stesso De Ligt dopo Bologna: "Capisco gli errori tecnici, non quelli di mentalità”. Per poi proseguire nel dopogara: "Io voglio vincere sempre — ha ribadito — cerco sempre di fare di tutto per i tre punti. A volte mi arrabbio perché capisco gli errori tecnici, ma non quelli di mentalità". Un accusa lanciata senza destinatario preciso, ma da trovare tra compagni di squadra e allenatore.

De Ligt finora il più pagato in squadra - Dichiarazioni da campione, a cui sono seguite le parole di Raiola in una intervista al giornale olandese Nrc: "De Ligt è pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui così come anche io". E qui lo scenario è particolare, perché il giocatore è il più pagato della rosa bianconera con otto milioni, ma vista la giovane età anche uno dei più appetibili in sede di mercato per fare cassa in un momento storico difficile dal punto di vista finanziario. Il punto però sta tutto sul campo e Raiola ha messo le cose in chiaro con Nedved: senza Champions, De Ligt andrà via. Ma probabilmente anche con un'offerta non rifiutabile.

