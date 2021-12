Salernitana fuori dalla Serie A? Classifica stravolta, quali squadre perdono punti: ecco la nuova graduatoria

22 dicembre 2021 a

a

a

A Udine non ha giocato, e ora tra 3-0 a tavolino e ricorsi conseguenti se ne parlerà molto. Ma per la Salernitana, ancora senza proprietario, il rischio peggiore è quello di essere esclusa dal campionato, con gli ingressi economici ricevuti nel girone d’andata tutti azzerati. Un’ipotesi purtroppo seria e che potrebbe diventare realtà, con la Serie A che si troverebbe così a 19 squadre. Chi ci guadagnerebbe? Ovviamente chi non l’ha battuta. Gli 8 punti dei campani sono arrivati grazie a due vittorie, contro Venezia e Genoa, e due pareggi, con Verona e Cagliari. Sarebbero queste 4 quindi a beneficiare della dipartita degli amaranto, visto che a tutte le altre verrebbero tolti 3 punti, a loro solo uno o nessuno.

Inter, non solo Pinamonti: le 23 plusvalenze da paura, perché i nerazzurri ora tremano

Come sarebbe la classifica di A senza la Salernitana

Con i punti restituiti, questa sarebbe la nuova classifica di A, comprensiva dei risultati degli anticipi dell’ultima di andata (e con Udinese-Salernitana in sospeso): Inter 40; Napoli e Milan 36; Atalanta 35; Juventus 31; Roma e Fiorentina 28; Lazio 25; Empoli 24; Torino e Verona 22; Sassuolo e Bologna 21; Udinese 20; Venezia 17; Sampdoria 16; Genoa 11; Spezia 10; Cagliari 9. Il Genoa sarebbe quindi davanti allo Spezia (che però deve ancora giocare la sfida di Napoli). Prima del match con l’Atalanta inseguiva invece i liguri a tre lunghezze di distanza. Il Verona staccherebbe Sassuolo e Bologna e affiancherebbe il Toro a quota 22, il Venezia si allontanerebbe ulteriormente dalla zona retrocessione, mentre il Cagliari accorcerebbe le distanze dallo Spezia (da 3 a 1 punto, coi sardi che ora hanno una gara in più avendo disputato l’anticipo dello Stadium).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.