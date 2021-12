Inter, basta un gol di Dumfries: Torino ko, prove di fuga scudetto. Roma beffata, la Sampdoria pareggia

22 dicembre 2021 a

L'Inter non si ferma e ora spera nella fuga scudetto. I nerazzurri, già campioni d'inverno, vincono anche contro il Torino a San Siro, nell'ultima gara del girone d'andata: basta un gol di Dumfries in contropiede alla mezz'ora per garantire i tre punti agli uomini di Simone Inzaghi e portare a 7 il vantaggio su Napoli e Milan, in attesa delle gare delle inseguitrici. In ogni caso, anche in una serata non troppo brillante, segnali di straordinaria solidità e condizione psico-fisica. Il Toro di Juric fa bella figura, spreca alcune buone occasioni nella ripresa anche se i nerazzurri hanno sfiorato il bis in un paio di circostanze con Sanchez nel finale.



Nelle altre due gare delle 18.30, stecca la Roma di Mourinho fermata sull'1-1 in casa dalla Sampdoria. Il vantaggio di Shomurodov al 72' ha infiammato l'Olimpico, ma ci ha pensato Gabbiadini una manciata di minuti dopo a ristabilire la parità. Da segnalare l'infortunio del bomber inglese Abraham, una tegola per lo Special One. Finisce 1-1 anche a Verona tra i gialloblu e la Fiorentina, con i padroni di casa che passano nel primo tempo con l'acuto di Kevin Lasagna. Vlahovic resta a secco e allora ci pensa Castrovilli, all'81', a regalare un punto a mister Italiano.

