Acerbi strizza l'occhio alla Premier League: "Mi affascina, è il campionato più bello"

25 dicembre 2021 a

a

a

"È un campionato affascinante, ci andrei volentieri". Francesco Acerbi strizza l'occhio alla Premier League prima di aggiungere, in un'intervista a Sky Sport: "Ma il mio 2022 sarà ancora alla Lazio". "In passato ho avuto la possibilità di andare in Inghilterra, mi sarebbe piaciuto perché è il campionato più bello al mondo - ammette il difensore -. È affascinante ed emozionante, ci andrei volentieri. Guardando le partite si nota che il tifo e l'atmosfera sono di altissimo livello. Confrontarsi con quel campionato mette adrenalina ed è eccitante".

"Perché ha scelto la Juve e non Madrid": Capello umilia Allegri, un'insinuazione pesantissima

Intanto Simone Inzaghi vuole farsi trovare pronta anche nel mercato di gennaio. Il tecnico nerazzurro vorrebbe puntellare la rosa con due sue vecchie conoscenze come Acerbi e Felipe Caicedo. Il difensore, in rotta con l’ambiente laziale, potrebbe cambiare aria fin da subito e il suo trasferimento entro il 31 gennaio, riporta Agipronews, vale 6 volte la posta su Sisal Matchpoint.

"Ai rigori avevo paura. Ora con il Mondiale...". Roberto Mancini e la Nazionale, la confessione di fine anno

Più bassa invece la quota dell’attaccante ecuadoregno, approdato in estate al Genoa dove non ha mai trovato continuità a causa dei tanti infortuni: una nuova “liaison” tra Inzaghi e Caicedo, sempre entro fine gennaio, si gioca a 2,25.

Totocalcio, addio: la rivoluzione del 6 gennaio, ecco come stravolgono la schedina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.