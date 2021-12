Fabio Capello umilia Massimiliano Allegri: "Sapete perché ha scelto la Juve e non Madrid?", insinuazione pesantissima

24 dicembre 2021 a

a

a

Massimiliano Allegri ha rimesso in piedi la Juventus, complice un calendario che gli ha dato una mano e le avversarie che invece hanno iniziato a lasciare parecchi punti per strada. I bianconeri sono tornati a ridosso della zona Champions e sembrano essersi lasciati alle spalle il periodo più scuro, ma in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport non sono mancate le critiche di Fabio Capello indirizzate all’allenatore della Juve.

“Confermo che tornare è stato un errore - ha dichiarato l’ex tecnico - avevo detto che Allegri sarebbe diventato un ombrellone, avrebbe attirato tutte le critiche. E così è stato”. Capello non lo reputa però colpevole delle cattive prestazioni: “In campo, non colpevole. Ha fatto qualche errore, ha impiegato un po’ di tempo per capire che cosa fare ma la strada scelta per me è la migliore. Max sa sempre dove andare. Nella decisione in sé, colpevole: aveva un’offerta del Real ed era il momento ideale per andare a Madrid”.

Kolo Muani, chi è il francese che fa sognare mister Pioli: lui il nuovo attaccante del Milan?

Ma perché non lo ha fatto? Capello ha un’idea ben precisa: “Diciamo che la Juve era una scelta comoda. All’estero è più dura, devi metterti in discussione, scoprire che i giocatori hanno abitudini diverse. Max mi sembra un po’ pigro, non ha grande interesse a muoversi, preferisce avere Livorno vicina”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.