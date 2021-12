Sebastian Vettel, la proposta indecente per tornare a vincere: "Sull'auto più forte, ma completamente nudo"

27 dicembre 2021 a

a

a

Sebastian Vettel: quattro volte iridato, maturo e capace di porre l’attenzione su cause sociali importanti, senza far parte dell’universo dei social network. Proprio il quattro volte iridato, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Bianca Garloff e Ralf Bach su F1-Insider, ha fatto alcune riflessioni sul proprio percorso: “Dal 2010 (anno del primo titolo mondiale, ndr) sono invecchiato, quindi è normale non fermarsi e continuare a maturare — ha detto — Alcuni valori che magari erano rimasti sopiti, con l’avanzare dell’età li vivi più apertamente e li affronti in maniera più diretta. E oggi mi interesso ad argomenti diversi rispetto a undici anni fa”. Vettel ha poi spiegato di apprezzare Greta Thunberg: “Ammiro chi riesce a spronare le generazioni, ad ispirarle in modo da avere un mondo migliore”.

"Ecco perché Hamilton non parla più": indiscrezioni inquietanti, com'è ridotto il campione Mercedes

Se gli venisse offerta la possibilità di guidare l’auto più forte…

E ancora su Greta: “Chi avrebbe mai pensato che questa giovane ragazza svedese — ha aggiunto — avrebbe smosso le coscienze di milioni di persone, scioperando a scuola per sensibilizzare sui problemi del nostro pianeta?”. Lo stesso pilota dell’Aston Martin si è poi inoltrato nel discorso sui valori e gli ideali, avventurandosi in un esempio paradossale piuttosto divertente: “Se mi venisse offerta la possibilità di guidare l’auto più veloce in Formula 1, con la quale farei incetta di vittorie e conquisterei sicuramente il titolo, ma per farlo dovessi sedermi in macchina completamente nudo, direi: ‘No, grazie!’ — ha concluso al sito tedesco — Devi difendere i tuoi valori e i tuoi ideali, ma è discorso individuale. Devi essere capace di guardarti allo specchio e sentirti coerente con tutto ciò che dici e che fai”.

"Leclerc può rescindere il contratto". Un terremoto in Ferrari, verso il giorno dell'addio: il più inspiegabile degli errori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.