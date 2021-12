Lewis Hamilton, "ecco perché non parla più": indiscrezioni inquietanti, com'è ridotto

Lorenzo Pastuglia 27 dicembre 2021 a

La delusione per il Mondiale sfuggito all’ultimo giro è tanta, tanto che Lewis Hamilton ha smesso di seguire tutti gli altri piloti sui social, persino la Formula 1. Non è bastato il titolo di Sir ricevuto pochi giorni dopo la gara di Abu Dhabi dal principe Carlo per tranquillizzarlo, tanto che né lui, né Toto Wolff hanno presenziato alla Cerimonia di premiazione Fia a Parigi. In merito a questo silenzio, proprio il team principal austriaco della Mercedes ha dichiarato che non c’è da stupirsi: “Hamilton resta in silenzio perché non ha parole”, ha detto Wolff alla testata Motorsport-total.com.

Wolff: “Abu Dhabi? Compromessa la fede nello sport”

Proprio il sette volte iridato è rimasto deluso dalla decisione di Michael Masi, definita durante quei concitati istanti “una manipolazione” della corsa secondo Hamilton. “È difficile andare avanti quando senti compromessa la tua fede nello sport”, ha aggiunto Wolff al sito tedesco, spiegando di essere stato in contatto con Hamilton nelle giornate immediatamente successive alla conclusione del campionato. Tanto che poco prima di Natale, precisamente mercoledì 15 dicembre, la Mercedes ha festeggiato in sede la conquista del titolo Costruttori, celebrazioni alle quali ha ovviamente preso parte anche il pilota inglese. Wolff non ha però specificato se Lewis abbia avuto un’opinione definita o un ruolo attivo nella rinuncia all’appello da parte della casa tedesca.

Hamilton, silenzio anche a Natale

Lo stesso Hamilton è rimasto in silenzio anche durante le feste di Natale, se quasi tutti i piloti hanno caricato foto augurando felici feste ai propri fan, il pilota di Stevenage non ha dato segnali sui social, segno che la delusione è ancora tanta. Ma l’ipotesi di un ritiro è quasi del tutto scongiurata: Lewis sarà regolarmente in pista al via in Bahrain del prossimo 20 marzo, più carico che mai per conquistare l’ottavo Mondiale che gli permetterebbe di superare in testa tra i piloti Michael Schumacher.

