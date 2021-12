Carlos Sainz: "Non esiste un leader. Io e Charles Leclerc...". Guerra aperta in Ferrari, la bomba dello spagnolo

28 dicembre 2021 a

Ha concluso al meglio la sua prima stagione con la Ferrari, conquistando il quinto posto tra i Piloti all’ultima gara di Abu Dhabi dopo aver superato sia Lando Norris che Charles Leclerc in classifica. In Spagna, intanto, si è dato grande risalto alla parte di conferenza stampa di fine anno di Mattia Binotto dedicata a Carlos Sainz, in particolare sul confronto tra l’ex McLaren e lo stesso Leclerc. Il team principal del Cavallino Rampante ha ribadito – come fece anche a inizio stagione – che “la priorità è la squadra e chi sarà primo o secondo pilota lo deciderà la pista”.

“Io e Charles due bravi piloti con voglia di vincere”

Un pensiero ribadito da Sainz, a margine dell’evento di kart patrocinato da Estrella Galicia: “Alla Ferrari non interessa chi sta davanti, è un dettaglio. Quello che conta è che entrambi possiamo fare tanti punti. In Ferrari non c’è un leader, siamo partiti alla pari”. E ancora: “Lo scorso anno non sono stato creduto, ma nei fatti è stato dimostrato — ha aggiunto —. Io e Charles siamo due bravi piloti che hanno come obiettivo quello di portare la squadra dove vogliamo, ovvero tornare a vincere il prima possibile”. Sulla vettura 2022: “Ho avuto modo di provarla al simulatore, è molto diversa sia nelle guida che nelle forme. Sarà difficile da guidare, piuttosto diversa, sarà veloce, non così lontano come si pensava dalla 2021. Ma sarà dura da guidare. Vorrei lottare per essere al top con la Ferrari e mi piacerebbe vivere la sensazione di lottare per la mia prima vittoria”.

Sulla gara di Abu Dhabi

Sainz ha parlato anche del terzo posto in gara ad Abu Dhabi: “Mi sarebbe piaciuto vedere quella battaglia da vicino. Sarebbe potuta essere la mia prima vittoria in F1, ma c’erano i doppiati di mezzo e non sono riuscito a vedere la loro lotta. È stato un peccato, perché in caso di incidente avrei vinto la corsa. Sono cose che la F1 dovrà analizzare”.

