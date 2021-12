Lorenzo Insigne, addio Napoli: sì a un contratto da 45 milioni di euro, valigie pronte per Toronto

28 dicembre 2021 a

a

a

Lorenzo Insigne sta per cedere al corteggiamento del Toronto. L'accordo raggiunto è sulla base di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni e il suo addio al Napoli è ormai certo. Il calciatore lascerà la squadra che l'ha cresciuto a parametro zero a giugno dopo che con Aurelio De Laurentiis non è riuscito a trovare un accordo economico: la proposta degli azzurri si è fermata a 3,5 milioni di euro all'anno.

Inter salvata dalla traversa: battuto il Napoli, lo scontro diretto rimette i nerazzurri in corsa per lo scudetto

A 30 anni, dopo 10 anni in azzurro, Insigne ha scelto la MLS, il campionato Usa, nonostante un campionato poco competitivo e il rischio anche di perdere la maglia della Nazionale, sottolinea Sportmediaset. A inizio gennaio è già prevista la firma e poi gli ultimi sei mesi con la maglia del Napoli.

Scudetto, una poltrona per tre: Napoli-Milan-Inter, perché sì e perché no (ma occhio alla Dea)

Per Insigne ci sono anche 4,5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Il capitano del Napoli non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato e potrebbe dire presto definitivamente 'sì'. Eventualmente però il trasferimento avverrebbe solo a giugno, visto che Insigne ha deciso di finire la stagione con il Napoli. Colpito dal Covid è in attesa di tornare ad allenarsi in vista del sei gennaio, giorno della sfida contro la Juventus a Torino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.