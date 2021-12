Napoli, è Muriel il sostituto di Insigne? Gennaio, un colpo da scudetto

29 dicembre 2021 a

a

a

Perso Lorenzo Insigne, quasi certo il suo passaggio al Toronto, il Napoli punta tutto su Luis Muriel dell'Atalanta. La Dea non vorrebbe vendere il colombiano nella sessione del mercato invernale, ma con una offerta da 30 milioni potrebbe cambiare idea. Nel primo biennio nerazzurro Muriel ha realizzato 45 gol, ma quest' anno complice un infortunio fatica a ingranare. Gasperini però lo ritiene incedibile. Muriel ora viene valutato intorno ai 30 milioni e finora Juventus e Milan non si sono fatte avanti con proposte concrete per il colombiano. Adesso sembra che sia il Napoli il pretendente maggiore: gli azzurri hanno l'attacco azzerato dal covid e dalla coppa d'Africa, rivela il Giorno

Atalanta-show, poker al Venezia e Pasalic da urlo: agganciata l'Inter al 3° posto

De Laurentiis vorrebbe così rilanciare il morale e le ambizioni dei partenopei con un colpo di mercato clamoroso come Muriel. Il destino del colombiano non è però legato all'acquisto di Jeremie Boga che non toglierà spazio al colombiano, ma ai vari Malinovskyi, Ilicic e Miranchuk. Per questo uno dei tre dovrà fare i bagagli.Il più accreditato a lasciare la Dea è Miranchuk che ha solo 26 anni e un potenziale ancora inespresso.

Mourinho cala il poker contro Gasp, Roma travolge Atalanta a Bergamo: un clamoroso 4-1

Su di lui c'è il Verona e il Genoa che insieme al moscovita avrebbe chiesto anche Piccoli che ha collezionato apparizioni nei minuti finali, impreziosite con la gemma del gol a Torino alla prima di campionato. "Il ragazzo di Sorisole piace al Monza e gli ottimi rapporti tra Percassi e Gallini potrebbero favorire un suo breve spostamento lungo la A4. Ma dopo una stagione allo Spezia in A, con sei gol, e un girone d'andata nella squadra quarta in classifica, scendere tra i cadetti suonerebbe come un declassamento", sottolinea sempre il Giorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.