Victor Osimhen positivo al Covid (di nuovo): disastro-Omicron per il Napoli, dove è rimasto bloccato

A distanza di un anno, Victor Osimhen è risultato positivo al Covid per la seconda volta. Davvero sfortunato l’attaccante nigeriano del Napoli, che sarebbe dovuto tornare in Italia per sottoporsi alla visita di controllo dopo il serio infortunio che gli ha causato fratture multiple al volto. Osimhen è quindi rimasto bloccato nel suo paese d’origine, dove si trovava in vacanza.

È risultato positivo al tampone effettuato prima della partenza: è ovviamente asintomatico, le autorità locali hanno disposto la quarantena. Di conseguenza la visita di controllo al volto è stata rinviata a dopo la negativizzazione. E a questo punto Osimhen è in dubbio anche per la Coppa D’Africa: si sarebbe dovuto aggregare alla sua Nazionale il prossimo 3 gennaio, ma di sicuro non sarà in grado di farlo a causa del Covid. Da vedere se potrà unirsi ai compagni della Nigeria in un secondo momento. Ovviamente a questo punto al Napoli farebbe comodo che Osimhen non partecipi alla Coppa d’Africa, in modo da averlo prima del previsto per il campionato.

D’altronde gli azzurri da quando sono stati tartassati dagli infortuni (e dal Covid), occorsi tra l’altro a giocatori chiave come Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, hanno perso parecchio terreno in classifica: i risultati dell’ultimo mese sono stati ben al di sotto delle attese.

