Cristiano Ronaldo? "Alla Juve non...": Buffon, una pesante sentenza sullo spogliatoio bianconero

Gigi Buffon è tornato a parlare di Juventus e Cristiano Ronaldo. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera, a cui ha rilasciato una lunga intervista. “Ho detto che con lui - ha dichiarato il portiere riguardo all’attaccante portoghese - si è perso un certo Dna perché lo penso e facendo una riflessione più approfondita arrivo a dire che chiaramente la colpa non è di Cristiano, perché lui è quello e quando prendi un giocatore di quel calibro tu sai a cosa vai incontro”.

E quindi le cause del fallimento vanno ricercate altrove: “C’è da capire se gli altri sono preparati e secondo me molti giocatori non erano pronti a poter condividere un certo tipo di esperienza. Quando lui è arrivato a Torino, io sono andato a Parigi. E quando sono tornato ho visto qualcosa di diverso, che non mi ricordava più quello che avevo lasciato”. Buffon ha espresso anche un giudizio su Paulo Dybala: “È sicuramente un leader tecnico perché è il miglior giocatore della Juve e poi negli ultimi anni è maturato molto”.

Ovviamente Buffon ha parlato anche del ritorno al Parma: “Non c’è un giorno in cui abbia avuto un dubbio della scelta fatta. Sono cose che mi danno piacere, esperienze che arricchiscono il mio bagaglio. E la vita in fondo è questa: la gioia e l’emozione che provo a Parma, in mezzo a vecchi amici che mi ringraziano e mi dicono di tenere duro, mi fanno performare così”.

