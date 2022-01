Serie A, Covid e Coppa d'Africa: campionato "falsato", ecco chi non giocherà

Daniele Dell'Orco 04 gennaio 2022 a

Dalla pancia del palazzi del calcio pare che più di un club abbia provato a far leva sulla data della Supercoppa italiana tra Inter e Juve (12 gennaio) rimasta in bilico fino a l'altro ieri, per chiedere che anche le prime due giornate di campionato 2022 (la prima dopodomani e l'altra domenica 9) venissero rimandate. La risposta della Lega è stata secca: resta tutto come da calendario. È un fatto, però, che i vari campionati ripartiranno nell'incertezza. Il boom di contagi Covid sta tenendo tutti col fiato sospeso, e alle quarantene si aggiungono le defezioni per gli impegni in Coppa d'Africa (i giocatori salteranno da un minimo di tre a un massimo di cinque giornate), gli infortuni "standard", le sirene di mercato. La situazione varia giorno dopo giorno, ma al momento le squadre messe peggio dal punto di vista dei contagi sono Bologna (4 calciatori), Fiorentina (2 giocatori e 3 tesserati) Salernitana (6 calciatori e un membro dello staff), Spezia e Torino (5 positivi in totale). Tra le big, le più preoccupate sono certamente Inter (Dzeko, Cordaz e Satriano positir vi), Juve (Chiellini, Pinsoglio e Arthur) e Napoli (Lozano ed Elmas, mentre Malcuit è in quarantena ma non positivo), ma la Roma scopre che oltre a Mayoral sono contagiati anche Fuzato e un altro calciatore rimasto anonimo, e il Milan ha Tatarusanu tra i nuovi contagi e dovrà monitorare da vicino la situazione del resto del gruppo squadra. I rossoneri sono anche tra i più "generosi" per quanto riguarda i cal ciatori impegnati in Coppa d'Africa (Bennacer, Kessié e Ballo Tourè) e Pioli ha fuori anche il lungodegente Kjaer. Per la sfida con la Roma, però, ritrova Rebic, Leao e Ibrahimovic. I giallorossi invece dovranno fare a meno di Darboe e Diawara (comunque poco impiegati da Mourinho), ol` tre agli infortunati El Shaarawy e Spi nazzola. Tutto sommato sarà una sfida T5. per nulla rimaneggiata. Al contrario di Juve-Napoli. Oltre ai - = positivi (compreso Osimhen che però è in quarantena in Nigeria), mancheranno Danilo, Ramsey, Soulé e forse Bonucci (e Morata che potrebbe essere con la testa già a Barcellona) da un lato, Koulibaly (Coppa d'Africa) e Mario Rui (squalificato) dall'altro. C'è poi la grana Insigne, guarito dal virus ma con il contratto col Toronto praticamente tra le mani. L'Inter, covid a parte, ha praticamente tutti a disposizione ad eccezione di Calhanoglu squalificato, così come la Lazio che cede alle competizioni internazionali il solo Akpa-Akpro. Qualche assenza di troppo per problemi fisici per l'Atalanta. A Gosens ancora out si sono aggiunti i ko di Maehle e Zapata (oltre alla squalifica di Freuler). Ma Gasp contro il Toro saprà arrangiarsi anche perché convive con le emergenze da inizio anno. Falcidiate dagli infortuni anche Bologna (out Kingsley, Schouten e Viola), Cagliari (che non dispone di Rog, Strootman e Walukiewicz), Genoa (Shevchenko, anch' egli positivo al Covid, non dispone di Rovella, Maksimovic e Vanheusden) e Sassuolo (a Dionisi mancano Djuricic, Mateus Henrique, Obiang e Romagna). Sembra un bollettino del CTS, ma è la serie A del nuovo anno.

