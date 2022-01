Alphonso Davies, "miocardite": scoperta-choc, carriera finita per il fuoriclasse del Bayern Monaco?

14 gennaio 2022 a

a

a

Alphonso Davies è stato costretto a fermarsi a tempo indeterminato. La decisione è stata automatica dopo che gli è stata diagnosticata una leggera miocardite: il Bayern Monaco ovviamente non vuole correre alcun tipo di rischio, dato che quello riscontrato dal terzino canadese non è un semplice infortunio, bensì un problema molto serio.

Novak Djokovic all'ultimo respiro, sospesa l'espulsione? Quando arriva la decisione finale: clamoroso all'Australian Open

La scoperta della miocardite è stata fatta nel corso degli esami di routine che i calciatori svolgono dopo essere stati positivi al Covid. Jules Nagelsmann, allenatore dei tedeschi, ha dichiarato che al momento non c’è alcuna certezza riguardo a una correlazione tra il Covid e la miocardite, ma il sospetto c’è. Ora Davies dovrà osservare un periodo di riposo: quanto lungo, non è dato saperlo al momento. “Gli abbiamo riscontrato ieri segni di miocardite lieve al termine degli esami a cui ogni giocatore si sottopone dopo aver riscontrato la positività al Covid”, ha spiegato Nagelsmann.

"Te lo dico io, tra due giorni...". Djokovic? No, Tomic: Covid, sconvolgente agli Australian Open

Davies è un giocatore fondamentale per il Bayern, come testimoniano le 23 presenze stagionali, ma adesso dovrà fermarsi: “Questa miocardite non è troppo preoccupante - ha assicurato l’allenatore - ma si tratta più semplicemente di segni di un’infiammazione”. E quindi per ora Davies dovrà rimanere a guardare i compagni, senza avere certezze su quando potrà riprendere l’attività sportiva.

Covid e calcio, cambiano le regole. Addio Asl: ecco quando ci si dovrà fermare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.