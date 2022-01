Simone Inzaghi, panico dopo Atalanta-Inter: "Vi saluta a gesti". Com'era ridotto, perché è sparito

17 gennaio 2022 a

Simone Inzaghi non si è presentato ai microfoni nel dopo partita di Atalanta-Inter. "Porto i suoi saluti a gesti. È provato, non aveva ancora recuperato dopo la Supercoppa, oggi altra partita impegnativa e mi ha chiesto la cortesia di venire davanti ai microfoni...". Così Massimiliano Farris, il vice di Simone Inzaghi, si è presentato ai giornalisti di Dazn, dopo il 90°. L'allenatore nerazzurro ha terminato la partita completamente senza voce, come era successo mercoledì scorso dopo la finale di Supercoppa contro la Juve.

Partita terminata per 0-0, con i portieri protagonisti in campo. Punto importante per l'Inter che deve recuperare la partita contro Bologna. A fine partita Massimiliano Farris, l'allenatore in seconda dei campioni d'Italia in carica ha analizzato così la prova dei nerazzurri: "Abbiamo provato a fare una costruzione dal basso e a farci tenere qualche pallone in più dagli attaccanti. Era necessario attaccare un po' di profondità, abbiamo tenuto il pallino".

Dopo la partita di Supercoppa non si poteva pretendere di più: "Venivamo da 120' estremamente duri e credo che la Juve abbia fatto la partita più fisica della stagione l'altra sera. Spendere energie fisiche e mentali per poi ritrovarsi l'Atalanta non è semplice. È stata una bella partita, noi siamo soddisfatti, ma c'è rammarico perché abbiamo avuto occasioni per portare a casa la gara, ma anche rispetto per la grande partita dell'Atalanta", ha concluso il vice di Inzaghi

