Mino Raiola ricoverato in intensiva: "Come sono ridotti i polmoni. Situazione molto grave", la malattia nascosta

20 gennaio 2022 a

Mino Raiola è ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano a causa di una malattia ai polmoni. L’indiscrezione arriva direttamente dalla Germania: a riportarla è la Bild, secondo cui il super procuratore verserebbe in una situazione “molto grave”, peggiorata “parecchio” nelle ultime ore. Non si hanno ulteriori informazioni al momento: ufficialmente Raiola era stato ricoverato in seguito ad un intervento programmato in precedenza.

In un primo momento si era parlato di un’operazione d’urgenza, che però era stata smentita dall’ufficio stampa del 54enne: “Mino Raiola - si leggeva nella nota - è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza”. Adesso però le cose sembrano stare diversamente: sul sito della Bild le sue condizioni vengono descritte come “delicate”.

Non resta che aspettare un bollettino medico o ulteriori informazioni diffuse dall’ufficio stampa di Mino Raiola, uno degli agenti più famosi e potenti nel mondo del calcio. Nato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dall’età di un anno è cresciuto in Olanda, dove la famiglia aveva aperto una pizzeria. La sua vita è sempre stata il calcio: partito come calciatore dalle giovanili dell’Haarlem, è poi diventato direttore sportivo di quella stessa squadra. Da lì ha iniziato a lavorare con i calciatori olandesi, fino ad arrivare a quello che è oggi.

