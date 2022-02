Pechino 2022, Zhu Yi cade? "Traditrice, spia degli Usa": orrore della Cina comunista contro la 19enne

07 febbraio 2022 a

Da eroina nazionale cinese a capro espiatorio. Dramma sportivo a Pechino 2022 e insulti per Zhu Yi: la 19enne cade nel pattinaggio artistico a squadre e i suoi connazionali la massacrano sui social, ricordando le sue origini americane: l'atleta, conosciuta negli Usa come Beverly Zhu, è infatti nata a Los Angeles ma ha scelto di gareggiare per la Cina, il Paese dei suoi genitori. Una decisione patriottica che non le ha però risparmiato sfotto e accuse su Weibo, il sociale dominante e l'unico avallato dal regime comunista. Spopola nelle ultime ore l'hashtag Zhu Yi è caduta e i toni sono tutti tranne che empatici e di sostegno.

Molti utenti criticano la decisione di schierarla con la Cina e la equiparano a una traditrice se non addirittura a una "spia", una quinta colonna del nemico capitalista americano. Zhu rischia di diventare comunque l'emblema di Giochi invernali nuovamente e drammaticamente politicizzati, con gli Usa che hanno deciso per il boicottaggio diplomatico da un lato e Xi Jinping e Vladimir Putin che stanno rinsaldando l'asse russo-cinese proprio nei giorni da Guerra fredda sul fronte ucraino.

La verità però è che se Zhu avesse vinto, nessuno avrebbe sollevato il dito. Basti vedere il caso di un'altra "oriunda", la giocatrice di hockey su ghiaccio canadese Hannah Miller, naturalizzata cinese con il nome di Mi Le e idolatrata dai tifosi di Pechino per aver segnato il rigore decisivo nel "derby" contro il Giappone.

