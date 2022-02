Pechino 2022, tutti pazzi per Stefania e Amos: curling d'oro, un trionfo azzurro

08 febbraio 2022 a

L’Italia è d’oro nel curling misto. Una cavalcata straordinaria, quella di Stefania Costantini e Amos Mosaner: gli azzurri non hanno perso neanche una partita e hanno trionfato in finale per 8-5 contro la Norvegia. Una medaglia d’oro meritatissima e che ha fatto riscoprire in Italia la passione per il curling.

Sport che era diventato popolare all’improvviso grazie alle Olimpiadi invernali disputate a Torino nel 2006. Poi era finito un po’ nel dimenticatoio, anche perché in Italia è poco praticato: sono meno di 400 i tesserati su tutto il territorio nazionale. Un dato che avvalora ancora di più il successo della staffetta mista dell’Italia: tra l’altro Stefania Costantini è l’unica donna azzurra a rappresentare il curling a Pechino 2022, visto che la nazionale femminile non si è qualificata. Amos Mosaner invece fa parte anche del quartetto maschile.

Stefania Costantini ha incantato tutti con il suo talento nel curling: le partite dei due azzurri sono state un crescendo di emozioni, fino ad arrivare alla finale contro la Norvegia giocata alla grandissima e vinta assolutamente con merito. Grande gioia per Stefania e Amos che, dopo aver messo a segno l’ultimo punto, si sono abbracciati per festeggiare una medaglia d’oro storica.

