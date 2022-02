Pechino 2022, il dramma di Sofia Goggi: "Ho pianto tutta la mattina". Le sue condizioni a due giorni dalla gara

09 febbraio 2022 a

"Stare bene è ancora un miraggio": Sofia Goggia, sciatrice e già campionessa olimpica italiana, sta provando a rimettersi in forze per gareggiare ai Giochi di Pechino. I due incidenti dei giorni scorsi non l'hanno certo aiutata. Prima era caduta a Zauchensee, poi si è infortunata al ginocchio sinistro a Cortina. "Ho pianto tutta la mattina - ha detto la Goggia alla Gazzetta dello Sport -. Il carico emotivo è enorme, allucinante. Meno male che almeno un oro ce l’ho a casa. Pensa se non avessi nemmeno quello".

La campionessa ha rimesso gli sci oggi, dopo ben 16 giorni dall’infortunio: "Devo rinforzare la gamba, mi è quasi sparita: non garantisco nulla". Non si sa ancora se la sciatrice sarà in grado di disputare, oltre alla libera, anche il superG, in programma venerdì. "Le condizioni sono quelle che sono, soprattutto la confidenza con la velocità la costruisci negli anni, ho preso due belle “cartelle” nel giro di due settimane, ho rischiato tanto", ha detto. Aggiungendo comunque di non aspettarsi nulla: "Avendo ciò che ho avuto, tra testa del perone, legamenti un po’ strappati… Quella è una zona in cui passano parecchi tessuti, e parte della catena quando la attivi passa da lì. Vedo di giorno in giorno come va".

La Goggia ha rivelato che le ultime settimane non sono state affatto facili: "Sono state talmente piene che non ho avuto quasi il tempo di capire che sarei partita per l’Olimpiade di Pechino". Poi ha chiosato: "Più scio, meglio va e meglio mi sento. Manca ancora una settimana, immagino sarà una bella tirata".

